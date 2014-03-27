Экс-полицейские получили по четыре года колонии за пытки задержанных

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Двое бывших полицейских получили по четыре года колонии за пытки задержанных, с помощью которых они пытались выбить признание.

Как сообщает пресс-служба подмосковного управления СКР, в 2007 году в Раменском районе области пропал мужчина, и в то же время в одном из мусорных контейнеров был найден зацементированный труп с огнестрельным ранением.

Замначальника отдела угрозыска МУ МВД России "Раменское" Дмитрий Бурмистров и старший инспектор ОГИБДД по городу Жуковский Алексей Петин доставили в отделение коллег пропавшего по работе.

Для повышения показателей раскрываемости правоохранители потребовали от двоих задержанных признаться, что неизвестный труп – это и есть пропавший мужчина, а убил его третий задержанный.

Чтобы получить показания, обвиняемые пытали бывших коллег пропавшего: душили противогазом и били током.

Признание полицейские получили, но лжеподозреваемый срок не получил. Он отсидел в СИЗО 11 месяцев, пока не выяснилось, что пропавший мужчина просто покинул Раменский район.