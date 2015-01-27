Александр Емельяненко не признал вину в изнасиловании

Александр Емельяненко. Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Александр Емельяненко не признал в суде вину в изнасиловании своей домработницы Полины Степановой, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката потерпевшей.

Симоновский суд 27 января приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении спортсмена. Судебный процесс проходит в закрытом режиме. Александр Емельяненко проходит по трем статьям. Следственный комитет предъявил подозреваемому обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера, похищении паспорта и в склонении к употреблению наркотических средств или психотропных веществ.

Потерпевшая утверждает, что спортсмен ее изнасиловал, заставлял употреблять наркотики, а также похитил ее паспорт. Ранее адвокат женщины заявил, что она отказывается от материальной компенсации и настаивает на обвинительном приговоре.

По версии следствия, в ночь на 3 марта 2014 года Емельяненко изнасиловал Полину Степанову, которая убирала его квартиру. Спортсмен склонил потерпевшую к употреблению наркотиков, после чего он похитил ее паспорт из сумки.

Отметим, что Емельяненко не раз попадал в различные скандальные истории. В марте прошлого года его оштрафовали за пьяный дебош на борту самолета Москва - Барнаул. Емельяненко угрожал пассажирам лайнера, провоцировал их на драку, а потом потребовал у бортпроводника бутылку водки.

В августе прошлого года Емельяненко-младшего обвинили в изнасиловании 23-летней девушки. Дело не получило развития, сторонам удалось договориться.