Против Полонского возбудили новое уголовное дело по статье "Кража"

Фото: ИТАР-ТАСС

В отношении российского бизнесмена Сергея Полонского возбуждено новое уголовное дело по статье "Кража".

Как сообщает ИТАР-ТАСС, дело возбуждено по факту хищения денежных средств дольщиков жилого комплекса "Рублевская Ривьера". Расследование ведется в отношении Полонского, а также пока не установленных соучастников преступления.

Напомним, в настоящее время бизнесмен находится в Камбодже. 13 января Апелляционный суд при Генпрокуратуре Камбоджи принял решение о приостановлении экстрадиции Полонского в Россию. Отказ объяснили тем, что камбоджийское правосудие трактует возбужденное против бизнесмена дело как гражданское, а не уголовное. В свою очередь, Тверской суд Москвы наложил арест на активы Полонского.

В России предпринимателя обвиняют в мошенничестве при долевом строительстве. Подконтрольная Полонскому компания "Миракс" получила от дольщиков жилого комплекса "Кутузовская миля" 5,7 миллиарда рублей, после чего заморозила строительство. Впоследствии компания обанкротилась и была ликвидирована.

К моменту возбуждения дела бизнесмен уже находился в Израиле. После того, как Полонский узнал об уголовном преследовании, он улетел в Камбоджу, где стал фигурантом другого дела - об избиении моряков.Полонский был объявлен в международный розыск, и 11 ноября он был задержан в провинции Сианук по требованию Интерпола. Генпрокуратура России направила в Камбоджу запрос о выдаче бизнесмена.