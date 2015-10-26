Останки Александра III исследуют по делу о гибели царской семьи

Фото: ТАСС
Останки российского императора Александра III будут исследованы в рамках экспертизы по делу о гибели царской семьи. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на старшего следователя-криминалиста главного управления криминалистики СК России Владимира Соловьева.
По словам собеседника агентства, решение о вскрытии гробницы императора было принято по инициативе патриарха Кирилла. Он добавил, что скорее всего работы начнутся не раньше середины ноября.
Ранее в рамках расследования были эксгумированы останки Николая II и его супруги, а также получены образцы одежды Александра III.
Напомним, в конце сентября Следственный комитет возобновил расследование дела об убийстве царской семьи в 1918 году по просьбе православной церкви.
Расследование возобновили для подтверждения подлинности останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии перед церемонией захоронения останков детей Николая II в Петропавловской крепости.
В настоящее время останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии хранятся в Госархиве РФ.
Дело было заведено в 1993 году в связи с обнаружением захоронения в окрестностях Екатеринбурга. Тогда следствие пришло к выводу, что останки принадлежат расстрелянным в ночь с 16 на 17 июля 1918 года членам Российского Императорского дома. В 1998 году уголовное дело было прекращено в связи со смертью лиц, совершивших преступление.
Однако в 2007 году при проведении раскопок во время поисков останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии Николаевны были найдены фрагменты костей и зубы двух человек (женщины и ребенка) с признаками воздействия высокой температуры.
Для выяснения обстоятельств гибели и захоронения членов царской семьи, следствие было возобновлено. Как оказалось, останки принадлежат детям Николая II – Алексею Романову и Марии Романовой. После этого дело вновь закрыли.
По просьбе Русской Православной церкви в июле 2015 года была создана рабочая группа по вопросам, связанным с исследованием и захоронением находящихся останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии Романовой.