26 апреля 2017, 17:30

Происшествия

Четырехмесячный ребенок погиб на западе столицы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после гибели четырехмесячного ребенка на западе столицы, сообщает пресс-служба СК РФ по Москве.

В квартире на Большой Филевской улице женщина обнаружила в детской ванночке, наполненной водой, тело своей внучки. По предварительным сведениям, мать оставила ребенка в квартире без присмотра. В момент обнаружения тела ее также не было.

Следователи работают на месте происшествия. Расследование взял на личный контроль руководитель ГСУ Александр Дрыманов.

следствие гибель ребенка обнаружение тела чп

