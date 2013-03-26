Форма поиска по сайту

26 марта 2013, 21:44

Происшествия

Расследование смерти Бориса Березовского начнется 28 марта

Борис Березовский. Фото: ИТАР-ТАСС

Официальное расследование обстоятельств смерти бизнесмена Бориса Березовского начнется в четверг, 28 марта, говорится на сайте управления полиции по региону долины реки Темза.

В ходе расследования будет установлено, носила ли смерть опального олигарха криминальный характер.

Ранее полиция по результатам вскрытия тела сообщила, что смерть Березовского наступила в результате повешения, при этом патологоанатомы не обнаружили никаких следов насилия или борьбы.

Напомним, 67-летний Борис Березовский умер 23 марта около 11 утра по лондонскому времени в своем доме в местечке Аскот в графстве Беркшир неподалеку от Лондона.

