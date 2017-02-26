Обвиняемый в изнасиловании и краже арестован в столице

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Мужчина, обвиняемый в изнасиловании девушки и краже ее имущества, арестован в столице, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, Виталий Карнаухов применил насилие к знакомой 23-летней девушке в квартире одного из жилых домов по улице Вагоноремонтная. Он изнасиловал ее и похитил мобильные телефоны и денежные средства потерпевшей на общую сумму более 75 тысяч рублей. Злоумышленник скрылся с места преступления.

Позже его задержали, в ходе допроса Карнаухов признал вину частично. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.