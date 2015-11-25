Самозваные потомки Николая II начали досаждать истинным Романовым

Фотохроника ТАСС

После начала очередной экспертизы, проверяющей подлинность останков царской семьи, появились самозваные потомки Романовых, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Объединения членов семьи Романовых в России Ивана Арцишевского.

"С момента шумихи вокруг захоронения цесаревича Алексея, я еженедельно получаю письма от людей, возомнивших себя потомками Николая II, его семьи и даже императрицы Александры Федоровны", – отметил он. По Арцишевского, свою роль играет мистицизм и таинственность, которые окружают царскую семью и их останки.

Истинные Романовы уже прилично подустали от самозванцев, которые и до начала исследования досаждали потомкам императора.

Ранее Следственный комитет возобновил расследование дела об убийстве царской семьи в 1918 году. Дело было заведено в 1993 году в связи с обнаружением захоронения в окрестностях Екатеринбурга. Тогда следствие пришло к выводу, что останки принадлежат расстрелянным в ночь с 16 на 17 июля 1918 года членам Российского Императорского дома.

В 1998 году уголовное дело было прекращено в связи со смертью лиц, совершивших преступление.

Однако представители Русской православной церкви попросили повторно проверить останки царской семьи на подлинность.

Кроме того, потомки императорской династии Романовых намерены обратиться к российским властям с просьбой дать официальный статус Императорскому дому и выделить им резиденцию в Москве. Члены императорского дома просят защитить их от самозванцев и готовы отреставрировать одно из зданий в столице.