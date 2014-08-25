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Следствие

25 августа 2014, 17:28

Женщина зарегистрировала в своей квартире 198 нелегалов

следствие нелегалы ТиНАО незаконная регистрация

Фото: ИТАР-ТАСС

Жительница ТиНАО незаконно зарегистрировала в своей квартире 198 иностранных граждан, передает пресс-служба столичного главка МВД.

22 августа участковый в ходе проверки оперативной информации обнаружил, что в квартире одной из жительниц Новой Москвы незаконно прописаны нелегалы из стран СНГ.

Оказалось, что 37-летняя женщина за деньги незаконно зарегистрировала в своей квартире на Юбилейной улице в Щербинке уроженцев Узбекистана и Таджикистана. При этом она знала, что по факту они там проживать не будут.

Уже возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации". Если вину подозреваемой докажут, ей грозит до трех лет лишения свободы.

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