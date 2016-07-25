СКР завершил следственные действия в отношении экс-губернатора Хорошавина

Александр Хорошавин. Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Главное управление по расследованию особо важных дел СКР завершило следственные действия в отношении бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Теперь фигурант и его подельники – зампредседателя правительства области Сергей Карепкин, советник губернатора Андрей Икрамов, министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николай Борисов приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Они обвиняются в девяти эпизодах получения взяток и одному эпизоду легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Хорошавин и три других фигуранта дела были задержаны днем 3 марта после обысков в правительстве Сахалинской области.

В рамках уголовного дела было проведено 10 обысков на Сахалине и пять – в Москве и Московской области. В столичной квартире, на даче и в резиденции Хорошавина изъяли около миллиарда рублей, а также 800 единиц дорогостоящих ювелирных изделий, в числе которых пишущая ручка стоимостью 36 миллионов рублей.

Хорошавину уже предъявили обвинение в получении взятки. По версии следствия, в период с 2009 по 2015 годы члены организованной группы под руководством Хорошавина получили от восьми предпринимателей взятки за общее покровительство по службе.

В основном деньги приходили от предпринимателей, исполняющих госконтракты за счет бюджетных средств, а также получающих меры государственной поддержки. После получения взяток их часть в сумме свыше 77 миллионов рублей Хорошавин легализовал через зачисление на банковские карты и обмен валюты.