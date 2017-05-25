Форма поиска по сайту

25 мая 2017, 16:00

Происшествия

Анзору и Акраму Азимовым предъявили обвинение по делу о теракте в Петербурге

Фото: ТАСС/Центр общественных связей ФСБ России

Следственный комитет предъявил официальные обвинения подозреваемым в организации теракта в метро Санкт-Петербурга. Братья Анзор и Акрам Азимовы обвиняются по статьям "Терроризм" и "Незаконный оборот оружия", сообщает РИА Новости.

Аброра Азимова 1990 года рождения задержали 17 апреля в Одинцовском районе Московской области. При себе он имел огнестрельное оружие и боеприпасы. Решением суда он арестован до 3 июня.

Акрама Азимова 1988 года рождения задержали 19 апреля в поселении Московский в ТиНАО. При задержании у него изъяли боевую гранату РГД-5. Следствие полагает, что именно он получил деньги от членов международной террористической группы на совершение теракта.

11 мая обвинение было предъявлено шестерым другим фигурантом дела – Сейфулле Хакимову, Азамжону Махмудову, Дилмуроду Муидинову, Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову.

Взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 16 человек, включая смертника. Еще 102 человека пострадали.

По одной из версий, атака могла финансироваться из Турции членами международной террористической группы.

Следствие по делу продлили до 3 октября 2017 года.

Сюжет: Взрыв в метро Санкт-Петербурга
следствие теракты Санкт-Петербург обвинения СК

