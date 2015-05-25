Подозреваемый в тройном убийстве полицейский мог быть квартирным рейдером

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Столичный полицейский, подозреваемый в тройном убийстве в Люберцах, мог быть причастен к квартирному рейдерству. Незадолго до трагедии он выкупил долю в коммуналке и начал выживать оттуда жильцов, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Так, мужчина подселял в свою комнату граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Таким образом полицейский хотел вынудить жившую в квартире семью продать ему их часть квартиры. Совладельцы жилья при этом отказывались идти с ним на сделку. В итоге в минувшее воскресенье между полицейским и его соседями произошел очередной конфликт, в ходе которого он схватил ножовку, которой затем убил трех человек, включая ребенка.

Источник добавил, что есть версия о том, что задержанный уже и ранее приобретал жилье таким способом. Например известно, что не так давно в поселке Томилино он купил квартиру площадью почти 130 квадратных метров.

Напомним, в коммунальной квартире в Люберцах были обнаружены расчлененные тела трех человек: 38-летнего мужчины, его шестилетнего сына и женщины. По подозрению в убийстве был задержан сотрудник полиции.

О совершенном преступлении его коллеги узнали, когда приехали к мужчине домой, чтобы выяснить причину его отсутствия на работе. Последние три дня мужчина на службе не появлялся. Скрываться он не стал.

Подозреваемый уже рассказал, что очередной конфликт возник, когда в его квартире не оказалось света из-за того, что соседи выкрутили пробки. После сделанного замечания сосед, с ножом, а также его жена набросились на него.

Как отметил подозреваемый, у него машинально сработали десантные навыки, и он, выхватив нож, убил супругов. Подозреваемый утверждает, что "ребенка он убил уже в состоянии аффекта".