СМИ сообщили об аресте топ-менеджера "Лаборатории Касперского"

Арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов, который возглавлял отдел по расследованию киберпреступлений, сообщает газета "Коммерсант".

Стоянов находится в СИЗО "Лефортово" с декабря 2016 года. Как пояснили в "Лаборатории Касперского", арест не имеет отношения к работе компании.

По данным источника газеты, арест может быть связан с расследованием уголовного дела в отношении одного из заместителей главы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ. Якобы сотрудник ЦИБ получил деньги от иностранной организации при посредничестве некой российской компании в сфере информационной безопасности. Дело заведено по статье "Государственная измена".

Собеседник газеты сообщил, что по этому же делу арестован руководитель одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов. Он курирует весь интернет-бизнес в стране.