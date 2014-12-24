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Происшествия

24 декабря 2014, 14:45

Свидетели по делу об убийстве главы фабрики "8 Марта" получают угрозы - СК

следствие суды проверки свидетели угрозы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет проводит проверку по факту угроз, поступивших в адрес свидетелей по делу об убийстве главы фабрики "8 марта" Михаила Кравченко, сообщает пресс-служба СК России по Московской области.

После того, как суд преступил к рассмотрению уголовного дела, на свидетелей со стороны обвинения стало оказываться давление. Им угрожали и требовали не являться на судебный процесс, подчеркнули в СК.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 20 мая 2012 года руководителя группы компаний "Фабрика мебели 8 Марта" Михаила Кравченко расстреляли в его машине около деревни Переделкино в Одинцовском районе Подмосковья.

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По данным следствия, заказчиком преступления выступил бизнес-партнер коммерсанта Александр Пронин. Мотивом для преступления послужила нерациональная трата денег, выделенных Кравченко для приобретения нескольких зданий в Рязани. Заказчик попросил убить Кравченко, опасаясь претензий бизнесмена насчет нерационального расходования денег и невыполнения обязательств.

В конце мая того же года полицейские задержали предполагаемого организатора преступления, а в июне были задержаны и арестованы еще двое фигурантов дела. Однако непосредственный исполнитель "заказа" скрылся от следствия и в настоящее время объявлен в розыск.

Трое фигурантов обвиняются в совершении преступлений по статьям "Организация убийства", "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

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