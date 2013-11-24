Меру пресечения для Евгении Васильевой могут ужесточить

Следствие рассматривает возможность ужесточения меры пресечения для Евгении Васильевой. Об этом заявил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин. Сейчас главная фигурантка дела "Оборонсервиса" до 23 февраля находится под домашним арестом. Ранее в прессе появлялась информация о том, что Васильева нарушает его условия. Маркин отметил, что это может привести к "не очень хорошим последствиям" и посоветовал побыстрее знакомиться с материалами дела.

В недавнем интервью Васильева рассказала, что отбывает домашний арест в 4-комнатной квартире в Молочном переулке. При этом выяснилось, что экс-чиновница нашла новое место работы. Она официально устроилась юристом в адвокатское бюро, о чем стало известно в ходе заседания Мосгорсуда.

Напомним, что в октябре прошлого года по фактам махинаций при сделках с недвижимостью, землей и акциями, принадлежащими "Оборонсервису", было возбуждено несколько уголовных дел. В ходе расследования своих постов в Минобороны лишились несколько высокопоставленных чиновников, в том числе министр обороны Анатолий Сердюков. Предположительная сумма ущерба от хищений составила более чем 4 миллиарда рублей.