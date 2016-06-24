Суд рассмотрит дело москвича, обвиняемого в серии квартирных краж

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Нагатинский районный суд рассмотрит уголовное дело 34-летнего ранее судимого безработного москвича, обвиняемого в серии квартирных краж, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

По версии следствия, в период с декабря 2015 года по февраль фигурант совершил девять квартирных краж в Южном округе столицы.

Преимущественно в дневное время мужчина проникал в квартиры потерпевших и похищал денежные средства, ювелирные изделия, компьютерную технику, мобильные телефоны и предметы одежды. Так, 25 декабря прошлого года злоумышленник проник в квартиру по Елецкой улице, откуда вынес различные золотые женские и мужские ювелирные изделия общей стоимостью около 400 тысяч рублей.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим гражданам, превысил 1 млн рублей.

В феврале фигурант был задержан сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в Нагатинский районный суд, обвиняемый содержится под стражей.