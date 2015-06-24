Следователи проводят проверку по факту похищения адвоката Ануфриева

Следственный комитет России проводит доследственную проверку по факту похищения адвоката Сергея Ануфриева. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК.

По данным следствия, 34-летнего адвоката затащили в автомобиль Ford четверо мужчин, после того как он вышел из офиса в Шмитовском проезде. Ануфриев сел в свою машину, однако Ford заблокировал ему путь. Адвоката пересадили из одного автомобиля в другой и увезли в неизвестном направлении. Инцидент произошел в среду, 24 июня, в 12.45.

"Известно, что адвокат представлял интересы в резонансных уголовных делах, в том числе связанных с мошенничеством в предпринимательской сфере", – отметили в СК. Там подчеркнули, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что автомобиль адвоката злоумышленники также похитили. В городе был объявлен план "Перехват". Во второй половине дня Сергей Ануфриев вышел на связь с коллегами, при этом объяснить произошедшее он пока не может. "Со мной все в порядке. Пока большего я не могу сказать", – сказал Ануфриев.

Согласно данным из открытых источников, Ануфриев значится в реестре адвокатов города Москвы. Он имеет юридический стаж с 2005 года и работает в столичном адвокатском бюро "Лебедева-Романова и партнеры".