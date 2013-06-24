Форма поиска по сайту

24 июня 2013, 16:47

Происшествия

Задержана одна из руководителей ПИК "ОВК", подозреваемая в афере

В воскресенье, 23 июня оперативники задержали находящуюся в федеральном розыске руководительницу компании ПИК "ОВК".

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, женщине было предъявлено обвинение по статье "Мошенничество".

Напомним, незаконная деятельность потребительского инвестиционного кооператива "Общество взаимного кредита" была пресечена полицейским в апреле этого года. Сотрудники компании получали крупные суммы денег от кредиторов под проценты, которые не могли выплатить.

Общий ущерб от действий подозреваемых составил около 20,5 миллионов рублей. Против сотрудников кооператива возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

В рамках расследования были проведены обыски в фирме подозреваемых. Шесть руководителей кооператива объявлены в федеральный розыск.

В данный момент следователь планирует ходатайствать в Тверской суд Москвы о заключении задержанной под стражу.

