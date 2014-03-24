Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 марта 2014, 14:46

Происшествия

Следователь МВД погиб во время сплава по реке Пахра

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи установили личность погибшего во время сплава по реке Пахра, им оказался 25-летний сотрудник УМВД России по району Орехово-Борисово Северное Андрей Мусин.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, по факту смерти мужчины началась проверка.

Ссылки по теме


Напомним, вечером 22 марта четверо москвичей отправились по реке Парха в надувной лодке. В районе поселка Володарского она не прошла опасный участок и перевернулась. Один погиб, двоим удалось спастись, четвертого так и не нашли.

На лодке по реке Пахра Олег Николаев, Андрей Полетаев, Тихон Махалов и Андрей Мусин сплавлялись не в первый раз. На своих страничках в соцсетях они выкладывали видео и фотографии. Последняя - вчера около трех часов дня. Снимок был сделан из лодки.

Спасатели нашли и видео, на котором видны последние минуты трагедии. Местные жители уверяют, таких случаев на их реке еще не было. Говорят, туристы не были знакомы с особенностями этого участка.

Сайты по теме


следствие проверки следователи погибшие Пахра мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика