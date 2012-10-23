В прокуратуру передано дело обвиняемого в убийстве Политковской

Анна Политковская. Фото: ИТАР-ТАСС

Уголовное дело в отношении Дмитрия Павлюченкова, обвиняемого в убийстве обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской, передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения в особом порядке.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Павлюченкова, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, было выделено из уголовного дела об убийстве Анны Политковской в отдельное производство.

Собранные следственной группой доказательства вины Павлюченкова легли в основу обвинительного заключения, с которым уголовное дело направлено прокурору, также как и материалы, подтверждающие соблюдение обвиняемым условий и выполнение обязательств, предусмотренных досудебным соглашением, уточнили в Следственном комитете России.

Расследование уголовного дела в отношении других участников преступления также завершено, в настоящее время с его материалами знакомятся обвиняемые. Уголовное дело в отношении заказчиков выделено в отдельное производство.

По версии следствия, организатором преступления был Гайтукаев. Именно он в 2006 году создал организованную группу, в которую вошли другие обвиняемые, а также сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков.

В дальнейшем участники группы тщательно планировали убийство журналистки, приобретали оружие, согласовывали свои действия друг с другом. Как отметили в Следственном комитете, контроль за всеми действиями группы осуществлял Сергей Хаджикурбанов.

Получив от Павлюченкова информацию о месте жительства потерпевшей, 7 октября 2006 года братья Махмудовы расположились на пути ее следования. Увидев потерпевшую за рулем автомобиля, Ибрагим Махмудов сообщил об этом своему брату Джабраилу, а тот в свою очередь Рустаму, который вошел в подъезд дома, где проживала Политковская и стал дожидаться ее прибытия, говорится в материалах уголовного дела.

Когда журналистка вошла в лифт, Рустам Махмудов произвел в нее несколько выстрелов из пистолета. Орудие преступления было оставлено на месте происшествия. После этого обвиняемые скрылись.

Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде дома на Лесной улице.