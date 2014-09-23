Прокуратура просит взыскать cо стройфирмы около 5 млн рублей за ущерб природе

Фото: ИТАР-ТАСС

Бабушкинская межрайонная прокуратура собирается взыскать со стройфирмы "Мегатэк" 4,9 миллионов рублей за ущерб окружающей среде, передает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Фирма "Мегатэк" являлась подрядчиком стройки по адресу: Староватутинский проезд, владение 13. Согласно условиям договора, компания должна была следить, чтобы окружающей среде не наносился вред, и нести ответственность за все нарушения.

Однако в ходе проверки на территории строительного объекта было обнаружено, что с участка исчезли 5 деревьев. Кроме того, был уничтожен газон площадью около 3 тысяч кв. м, на нем складировали стройматериалы.

При этом отмечается, что власти не давали подрядчику права вырубать зеленые насаждения. Материалы прокурорской проверки уже направили в следственный отдел ОМВД по району Бабушкинский.