Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Следствие

23 июля 2014, 18:51

Арестован обвиняемый в убийстве замдиректора магазина "Пятерочка"

следствие арест убийство

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве арестован обвиняемый в убийстве замдиректора магазина "Пятерочка" на улице Малышева в ЮВАО, сообщает пресс-служба главного управления Следственного комитета по Москве

Подозреваемому Владимиру Зимареву предъявлено обвинение по статье "Убийство". По версии следствия, 16 июля 2014 года Зимарев находился в подвальном помещении магазина "Пятерочка" со своей знакомой - заместителем директора супермаркета. В результате ссоры мужчина задушил женщину найденной поблизости веревкой.

Ссылки по теме

Тело было найдено утром 17 июля. По данным следствия, из магазина также был похищен сервер, на котором хранились данные записей с камер видеонаблюдения.

Суд постановил заключить Зимарева под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать