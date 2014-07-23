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В Москве арестован обвиняемый в убийстве замдиректора магазина "Пятерочка" на улице Малышева в ЮВАО, сообщает пресс-служба главного управления Следственного комитета по Москве

Подозреваемому Владимиру Зимареву предъявлено обвинение по статье "Убийство". По версии следствия, 16 июля 2014 года Зимарев находился в подвальном помещении магазина "Пятерочка" со своей знакомой - заместителем директора супермаркета. В результате ссоры мужчина задушил женщину найденной поблизости веревкой.

Тело было найдено утром 17 июля. По данным следствия, из магазина также был похищен сервер, на котором хранились данные записей с камер видеонаблюдения.

Суд постановил заключить Зимарева под стражу, расследование уголовного дела продолжается.