Бельгийская полиция нашла предсмертную записку одного из террористов

Фото: Zuma/ТАСС/Zhou Lei

Один из участников терактов в аэропорту бельгийской столицы – Ибрагим эль-Бакрауи оставил предсмертную записку. Как сообщает The Telegraph, полицейские нашли ее в компьютере, обнаруженном в мусорном контейнере в пригороде Брюсселя.

"Я не знаю, что делать. Я в бегах, меня везде ищут. Если я сдамся, то окажусь за решеткой", – говорится в записке, которую стражи порядка назвали завещанием.

По версии следствия, Ибрагим привел в действие взрывное устройство в аэропорту Завентем, а его брат Халид – в метро на станции "Мальбек".

Второй террорист-смертник идентифицирован как Наджим Лахрауи, передает ТАСС. Добавим, что Брюссельский аэропорт будет оставаться закрытым в пятницу, 25 марта.

Напомним, утром 22 марта в аэропорту Брюсселя прогремело два взрыва. По некоторым данным, перед этим была слышна стрельба и крики на арабском языке. Сообщалось, что взрыв произошел возле стойки авиакомпании American Airlines, однако позже перевозчик опроверг эту информацию.

Затем взрыв прогремел в метро города. Предположительно, бомба взорвалась на станции "Мальбек", расположенной в зоне "европейского" квартала. Федеральная прокуратура Бельгии официально заявила, что взрывы в аэропорту и в метро Брюсселя являются терактами.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в РФ и ряде других стран.