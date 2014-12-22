Организаторы нелегальной миграции 1200 граждан Вьетнама пойдут под суд

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Следователи столичной полиции передали в суд дело в отношении шестерых организаторов незаконной миграции 1200 граждан Вьетнама, задержанных в ЮВАО летом 2013 года, передает пресс-служба столичного главка МВД.

По версии следствия, участники преступного сообщества переоборудовали нежилые помещения для проживания иностранцев и под швейные цеха. Для контроля за мигрантами обвиняемые забирали у них паспорта.

В ходе рейда, устроенного столичной полицией 31 июля, на территории складского комплекса в Иртышском проезде правоохранители задержали 1200 граждан Юго-Восточной Азии, нелегально находящихся в стране. Там же было найдено 20 цехов на 800 рабочих мест.

В ходе проверок помещений полицейские обнаружили беременных женщин и грудных детей. Кроме того, среди иностранцев оказалась женщина в критическом состоянии с проникающим ножевым ранением. Ей не оказывалась квалифицированная медицинская помощь.

Добавим, что до депортации нелегалы находились в специально построенном палаточном лагере.

Фигурантам дела предъявили обвинение в организации преступного сообщества, организации нелегальной миграции и использовании рабского труда, им может грозить до 30 лет колонии.