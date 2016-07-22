Апелляционную жалобу на арест Александра Ламонова рассмотрят 28 июля

Фото: ТАСС/Юрий Машков

В четверг, 28 июля, Мосгорсуд проверит законность ареста замглавы управления собственной безопасности СК РФ Александра Ламонова по делу о взятке, сообщает РИА Новости.

Как уточнила его адвокат Ольга Лукманова, рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 10:00.

Накануне Ламонов отказался от дачи показаний. На допросе он сослался на статью № 51 Конституции, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого. Также была допрошена его супруга, которая не смогла ответить на заданные ей вопросы по существу.

Кроме того, Ламонов отказался давать образцы своего голоса для экспертизы. По словам Лукмановой, от процедуры отказались из-за опасения необъективного заключения эксперта.

19 июля ФСБ провела в здании столичного управления Следственного комитета операцию по задержанию высокопоставленных сотрудников СКР. Всего под стражу были взяты первый замглавы управления СК по Москве Денис Никандров, руководитель управления собственной безопасности Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Всех их арестовали до 15 сентября.

По предварительным данным, задержание высокопоставленных сотрудников связано с уголовным делом в отношении "вора в законе" Шакро Молодого: якобы Никандров получил один миллион долларов за избавление авторитета от уголовного преследования. Адвокат Калашова заявил, что не знает о связи своего клиента с СКР.