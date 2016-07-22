Расследование по факту гибели женщины в шахте лифта продлили

Фото: скрин с видео телеканала "Москва 24"

Срок предварительного расследования по факту гибели женщины в жилом комплексе "Алые паруса" продлили до 14 октября, сообщает Агентство "Москва".

Фигурантом дела является электромеханик компании "ЛифтГарант" Алексей Белоусов, которому продлили срок ареста до 13 сентября.

По словам адвоката обвиняемого, в деле доказательств вины Белоусова нет, а настоящие виновники произошедшего следствием до сих пор не установлены.

"Московский патруль": Трагедия в элитном ЖК

В январе текущего года в одном из корпусов "Алых парусов" прорвало пол лифта, в результате в шахту с высоты седьмого этажа провалилась Ирина Володина – дочь известного телеведущего Евгения Кочергина. От полученных травм 36-летняя женщина скончалась на месте.

После этого под стражу был взят электромеханик ООО "Лифтгарант" Алексей Белоусов, который незадолго до трагедии выполнял работы по техническому обслуживанию лифта и лифтового оборудования.

Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении руководства организаций, отвечающих за эксплуатацию лифтов в жилом комплексе "Алые Паруса". Им предъявлено обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Как уточнили в СК, были выявлены новые обстоятельства трагедии, случившейся в результате недобросовестного отношения к своим обязанностям руководителей и работников ООО "ДС Эксплуатация" и ООО "Лифтгарант".