22 июня 2015, 11:27

Происшествия

Следственный комитет проведет проверку по факту смерти заключенного в "Бутырке"

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

Следственный комитет займется проверкой по факту смерти заключенного в "Бутырке", сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, тело 35-летнего мужчины было обнаружено в одной из камер тюремной психиатрической больницы. По предварительным данным, заключенный покончил жизнь самоубийством.

По информации Агентства "Москва", мужчина был задержан осенью прошлого года. Во время застолья он убил троих знакомых, а затем на лестничной клетке расправился с пожилой женщиной.

Тело заключенного было обнаружено висящем на простыне, привязанной к вешалке. Мужчина содержался в одиночной камере, но, несмотря на это, следственные органы проведут проверку, чтобы выяснить действительно ли это самоубийство.

