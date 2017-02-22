Уголовное дело о подделке документов завели на Мару Багдасарян

Полиция возбудила уголовное дело по факту подделки документов в отношении Мары Багдасарян, передает ТАСС.

Речь идет о поддельном больничном листе, на основании которого участница гонок на Gelandewagen не стала выполнять назначенные судом обязательные работы.

Мара Багдасарян

находилась в джипе сына замглавы "Лукойла" Руслана Шамсуарова во время нашумевшей гонки с полицией . В рамках этого дела за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции ей назначили административный арест на 10 суток.

Затем Багдасарян задержали на Ленинском проспекте за парковку автомобиля на тротуаре. Как выяснилось, девушка неоднократно нарушала правила дорожного движения, за что привлекалась к административной ответственности.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что за Багдасарян числятся в общей сложности 72 неоплаченных штрафа за нарушение ПДД. Их общая сумма составила 183 тысячи рублей. Багдасарян приговорили к 600 часам обязательных работ и назначили 24 дня административного ареста, которые она уже провела в СИЗО.

Позже гонщица уклонилась от выполнения обязательных работ, за что была арестована на 15 суток.

Прокуратура направила в суд иск о пожизненном лишении водительских прав Мары Багдасарян, ссылаясь на наличие медицинских противопоказаний. Он будет рассмотрен 21 марта.

