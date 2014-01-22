В Москве завершено расследование дела о мошенничестве на 5 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице завершено расследование уголовного дела в отношении женщины и ее сына по факту мошенничества в особо крупном размере, информирует пресс-служба МВД России.

По версии следствия, они попытались похитить денежные средства потерпевшей в сумме 5 миллионов рублей, обещая оказать содействие в покупке муниципального имущества в Солнечногорске.

В октябре прошлого года подозреваемые были задержаны в помещении коммерческого банка с поличным после незаконного получения денег.

"В ходе мероприятий полицейские установили, что подозреваемые в мошенничестве неоднократно обещали потерпевшей организовать ускоренное проведение административных процедур по приватизации и дальнейшей купле-продаже по заниженной стоимости нежилых помещений, расположенных в г. Солнечногорск Московской области", - говорится в сообщении.

При этом злоумышленники заявили, что для этого необходимо передать им денежные средства в размере 10 млн рублей, половина из которых якобы предназначались в качестве взятки местным чиновникам и депутатам.