ФБР примет участие в расследовании убийства Павла Шеремета

Фото: pravda.com.ua

Федеральное бюро расследований (ФБР) поможет властям Украины в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, сообщается на сайте Госдепартамента США.

В заявлении отмечается, что господин Шеремет "был примером для журналистов в стране благодаря его смелым и сильным репортажам" и "сыграл решающую роль в развитии демократии на Украине".

Бывший сотрудник "Первого канала" Павел Шеремет погиб при взрыве машины в четверг, 20 июля. Инцидент произошел около 7:45 в центре Киева на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, когда Шеремет ехал в машине.

Журналиста Павла Шеремета могли убить по ошибке

Взорвавшийся автомобиль принадлежал руководителю "Украинской правды" Алене Притуле, однако ее самой в машине не было. По предварительным данным, в машине сработало взрывное устройство.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство". Петр Порошенко поручил незамедлительно расследовать это преступление и наказать виновных.