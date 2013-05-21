Обезвреженных в Подмосковье боевиков учили убивать моджахеды

Фото: ИТАР-ТАСС
Обезвреженные террористы в подмосковном Орехово-Зуево прибыли в московский регион 2 апреля 2013 года и сразу арендовали квартиру на 2 месяца. Об этом M24.ru рассказал источник в спецслужбах.
Он уточнил, что договор аренды был оформлен на уроженца Башкортостана Юрия Давлетбаева. "Этот бандит был убит во время спецоперации", - отметил собеседник. Личность второго убитого устанавливается. Все трое террористов - уроженцы Башкирии и были наняты в боевики еще в 2012 году.
Для прохождения боевой подготовки они были вывезены в Пакистан в один из лагерей. "Там они получили навыки владения различным оружием, изготовления взрывных устройств", - отметил источник.
По предварительным данным, обезвреженные боевики должны были совершить несколько взрывов в Москве. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "теракт", медики разрешили допросить выжившего боевика.
Также, по неподтвержденным пока сведениям, террористы могли быть связаны с организаторами взрывов в Махачкале - они вместе проходили подготовку в Пакистане.
Напомним, вечером 20 мая спецназ ФСБ провел спецоперацию по нейтрализации боевиков. Боестолкновение произошло вечером 20 мая в Орехово-Зуево на улице Барышникова в снимаемой бандитами квартире. В ходе операции два боевика были убиты и один - задержан.