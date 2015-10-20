Убийце красногорских чиновников заочно предъявили обвинение

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Амирану Георгадзе заочно предъявили обвинение по факту убийства четырех человек в Красногорском районе, сообщает пресс-служба СКР.

Дело передано в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Московской области. В ближайшее время следователи планируют допросить в качестве подозреваемого в пособничестве к убийству будет допрошен Шота Элизбарашвили – водитель Георгадзе.

Также в СК намерены ходатайствовать перед судом об аресте помощника бизнесмена.

Напомним, 19 октября Амиран Георгадзе, занимающийся строительным бизнесом, пришел в администрацию Красногорского района. Между ним и замглавы района Юрием Карауловым началась беседа, которая перетекла в ссору. Тогда предприниматель позвал своего водителя - Шоту Элизбарашвили, который принес оружие – карабин "Сайга". Оружие заклинило, тогда Георгадзе расстрелял из пистолета Караулова и главу городских электросетей Котляренко, который находился в том же кабинете.

После убийства Георгадзе вместе с водителем скрылись с места происшествия. Позже стало известно, что, скрываясь от правоохранительных органов, подозреваемый в убийстве расстрелял еще одного человека.

Кроме того, в ходе обыска квартиры Георгадзе следователи обнаружили тело четвертой жертвы – Трестана Закаидзе, партнера Георгадзе по строительному бизнесу.

Утром 20 октября стало известно о том, что предполагаемый сообщник красногорского стрелка Шота Элизбарашвили добровольно сдался правоохранительным органам.