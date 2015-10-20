За информацию о красногорском стрелке объявлена награда в 1 млн рублей

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

МВД объявило о награде в миллион рублей за информацию, способствующую задержанию красногорского стрелка Амирана Георгадзе, сообщает пресс-служба полиции.

"МВД России объявляет вознаграждение в размере 1 миллиона рублей за любую информацию, которую смогут предоставить граждане и которая будет способствовать задержанию этого опасного преступника", - заявила официальный представитель МВД Елена Алексеева.

В МВД подчеркнули, что для задержания преступника увеличена плотность нарядов; кроме того, эксперты пытаются техническими путями установить его местонахождение.

Агентство "Москва" отмечает, что Георгадзе объявлен в федеральный розыск.

Напомним, днем 19 октября Амиран Георгадзе, занимающийся строительным бизнесом, пришел в администрацию Красногорского района. Между ним и замглавы района Юрием Карауловым началась беседа, которая перетекла в ссору. Тогда предприниматель позвал своего водителя - Шоту Элизбарашвили, который принес оружие – автомат или карабин "Сайга". Оружие заклинило, тогда Георгадзе расстрелял из пистолета Караулова и главу городских электросетей Котляренко, который находился в том же кабинете.

После убийства Георгадзе вместе с водителем скрылись с места происшествия. Позже стало известно, что, скрываясь от правоохранительных органов, подозреваемый в убийстве расстрелял еще одного человека.

Кроме того, в ходе обыска квартиры Георгадзе следователи обнаружили тело четвертой жертвы – Трестана Закаидзе, партнера Георгадзе по строительному бизнесу.

Утром 20 октября стало известно о том, что предполагаемый сообщник красногорского стрелка Шота Элизбарашвили добровольно сдался правоохранительным органам.

В СК отмечают, что Элизбарашвили работал водителем у Амирана Георгадзе. Задержанный уже дал показания следствию, рассказав о последовательности убийств.

Информации о мотивах, толкнувших Георгадзе на серию убийств, пока нет. СКР призывает не делать "скоропалительных выводов" касательно причин; также в ведомстве отмечают, что "какими бы мотивами ни руководствовался Георгадзе, он остается главным подозреваемым в циничном, жестоком, спланированном убийстве".