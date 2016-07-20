Возле изолятора "Матросская тишина" угнали авто с оружием

Фото: m24.ru/Роман Балаев

На востоке Москвы неизвестные угнали автомобиль, принадлежащий сотруднику пензенского управления Минюста, пишет "Вечерняя Москва".

Инцидент произошел во вторник, 19 июля, около 22:00. Машина была припаркована возле изолятора "Матросская тишина".

В салоне служебного автомобиля марки Nissan Almera находилось огнестрельное оружие – два пистолета Макарова, патроны, наручники и личные дела арестованных.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Накануне в Москве задержали подозреваемого в угоне автомобиля такси. Как выяснилось, 34-летний житель Москвы на Бойцовой улице проник в салон автомашины, сомкнул провода в замке зажигания, завел двигатель и скрылся.

Автомобиль стоимостью 500 тысяч рублей принадлежит компании предоставляющей услуги такси. Транспорт возвращен фирме.