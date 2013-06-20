Форма поиска по сайту

20 июня 2013, 22:10

Происшествия

Суд санкционировал арест фигурантки дела "Оборонсервиса"

Фото: ИТАР-ТАСС

Хамовнический суд Москвы 20 июня санкционировал арест Динары Биляловой, экс-глава фирмы "Мира", задействованной в коррупционной схеме "Оборонсервиса".

Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия, передает "Интерфакс".

Напомним, полиция предполагает, что деньги поступали на расчетный счет фирмы "Мира" под видом оплаты агентских услуг. После этого их легализовывали, распределяли между сообщниками, а также использовали для приобретения самых ликвидных объектов и предприятий Минобороны по заниженным ценам.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на сбор доказательной базы.

Сюжет: Дело "Оборонсервиса"
следствие аресты Оборонсервис Динара Билялова

