20 апреля 2017, 17:02

Происшествия

Брат предполагаемого организатора теракта в Петербурге дал на него показания

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Брат предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова – Акрам дал на него показания, сообщает РИА Новости.

По словам следователя, который выступил в Басманном суде, на допросе Акрам сказал, что он и его брат совершили действия, которые способствовали взрыву.

Сам задержанный подтвердил, что дал такие показания, но заявил о непричастности к теракту.

Акрама Азимова 1988 года рождения задержали 19 апреля в поселении Московский в ТиНАО. При задержании у него изъяли боевую гранату РГД-5.

Как полагает следствие, Акрам оказывал пособническую помощь по переправке денежных средств, которые использовались при подготовке теракта. Также его подозревают в организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций.

Аброра Азимова 1990 года рождения задержали 17 апреля в Одинцовском районе Московской области. При себе он имел огнестрельное оружие и боеприпасы. Решением суда он арестован до 3 июня.

История вопроса

Теракт произошел в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля. Бомба взорвалась в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Взрывное устройство активировал смертник.

В результате трагедии погибли 15 человек, около 50 получили ранения.

Сюжет: Взрыв в метро Санкт-Петербурга
следствие суды теракты Санкт-Петербург следователи

