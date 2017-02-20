Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля 2017, 20:50

Происшествия

СК завел дело после захвата заложников в столице

Столичное управление СКР возбудило уголовное дело по факту захвата заложников в квартире на Боровском шоссе, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, утром 20 февраля Леонид Оводов удерживал в собственной квартире свою гражданскую супругу и троих несовершеннолетних детей. В ходе переговоров мужчина выдвигал различные требования (в частности, он требовал встречи с дипломатами Китая и Ирана), но около 20:00 он выпрыгнул из окна пятого этажа на установленный сотрудниками МЧС спасательный куб.

Жизни и здоровью женщины и детей ничего не угрожает. После медосмотра мужчину доставят в следственные органы. Свои действия Оводов назвал перформансом.

Сайты по теме


следствие уголовные дела захват заложников

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика