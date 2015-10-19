Предполагаемому виновнику ДТП с Ferrari исполнилось 18 лет – МВД

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Предполагаемый виновник ДТП с Ferrari на Крымском мосту соврал полиции насчет своего возраста – ему уже есть 18 лет, сообщили m24.ru в пресс-службе полиции.

В ходе проверки сотрудники полиции установили персональные данные предполагаемого виновника: выяснилось, что первоначально он неверно назвал свой возраст, уменьшив его на один год. В настоящее время продолжается проверка по факту аварии, по ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 15 октября на Крымском мосту произошло крупное ДТП с возгоранием автомобиля. Спорткар Ferrari на скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами. За рулем сидел молодой человек без водительских прав.

При столкновении пострадали два человека. В результате удара Ferrari загорелась. Водитель с места происшествия скрылся. По данным полиции, скоростной автомобиль зарегистрирован на юридическое лицо – компанию, занимающуюся продажей и приемом автомашин на комиссию.

Позже водителя спорткара нашли в одной из столичных больниц. Журналисты телеканала "Москва 24" попытались взять у него интервью, но некие люди в штатском не только не допустили их к предполагаемому виновнику, но и уничтожили видеозаписи корреспондентов. Корреспондентам пришлось обратиться в полицию.

Охранники отказались предъявить прибывшим полицейским документы, удостоверяющие их личности, а один из них, покинув медицинское учреждение и сев за руль автомобиля, совершил наезд на сотрудника правоохранительных органов, пытавшегося его задержать. Протащив полицейского на капоте автомобиля несколько метров, мужчина скрылся.

Охранника задержали, он уже находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по фактам посягательства на жизнь сотрудника полиции и воспрепятствования деятельности журналиста.