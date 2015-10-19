СК будет расследовать дело об избиении женщины в детском кафе в Подмосковье

"Вечер": В Серпухове мужчина устроил потасовку в детском кафе

Уголовное дело об избиении женщины в детском кафе подмосковного Серпухова передано следствию, сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области.

Уточняется, что следствие занялось этим делом из-за вызванного им большого общественного резонанса.

Напомним, инцидент произошел 13 октября в детском кафе "Бобренок" в Серпухове. Отец одного семейства ввязался в потасовку женщин, которые повздорили между собой из-за детей.

Одной из посетительниц не понравилось, как ведет себя ребенок, и она сделала ему замечание якобы в грубой форме. Мужчина ударил одну из участниц конфликта, после чего она упала.

Сообщается, что женщина получила множественные травмы, в том числе сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. По данным МИА "Россия сегодня" мужчина, устроивший потасовку, является уроженцем Сербии.

В рамках расследования, СК планирует провести допросы и просмотреть видео с камер наблюдений, чтобы оценить действия участников конфликта и администрации кафе.