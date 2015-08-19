Следствие попросило продлить арест обвиняемым в убийстве Немцова

Заур Дадаев. Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Следствие ходатайствует о продлении срока ареста обвиняемым в убийстве политика Бориса Немцова. Срок следствия по делу продлен до 28 ноября, сообщает Агентство "Москва".

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля во время прогулки по Большому Москворецкому мосту. Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными.

Обвиняемыми по делу проходят пять человек: Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Заур Дадаев. Шестой подозреваемый при задержании покончил с собой.

Фигурантам предъявлено обвинение по статье "Убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконный оборот оружия". Всех подозреваемых в убийстве Бориса Немцова признали вменяемыми.

Основным фигурантом дела является Дадаев – именно он, по версии следствия, организовал покушение на жизнь политика.

В свою очередь, сам Дадаев просил следственные органы возбудить дело о пытках против правоохранителей, ведущих его дело. Однако суд Дадаеву отказал, сославшись на отсутствие доказательств того, что в отношении обвиняемого применялись "нетрадиционные методы допроса".

27 августа суд рассмотрит жалобу обвиняемого на отказ возбудить дело о пытках.