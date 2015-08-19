Форма поиска по сайту

19 августа 2015, 14:47

Происшествия

Националист Поткин стал фигурантом еще одного уголовного дела

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении националиста Александра Поткина, подозреваемого в "призывах к экстремизму", сообщает Агентство "Москва".

По версии следствия, не позднее января 2013 года подозреваемый вместе со знакомыми снял видеоролик, в котором содержатся публичные призывы к враждебным действиям движения "Русские" (признано экстремистским, запрещено в России) по отношению к другой группе лиц. Указанный видеоролик был размещен в интернете и активно распространялся.

В рамках расследования дела была проведена лингвистическая экспертиза, которая признала, что в видеоролике содержатся публичные призывы к экстремистским действиям.

Ранее адвокаты Поткина заявляли, что не успели ознакомиться с постановлениями о возбуждении дела, но, по их информации, речь идет об отрывке из документального видеопроекта "Срок", котором их клиент принимал участие.

Напомним, Поткин был задержан 15 октября 2014 года по делу о хищении средств казахстанского БТА-банка. 23 октября ему было предъявлено обвинение вскоре Тверской суд Москвы санкционировал до 30 ноября его домашний арест, однако 23 октября изменил меру пресечения на содержание в СИЗО.

По версии следствия, Поткин выполнял требования экс-главы совета директоров БТА Мухтара Аблязова. Казахстанский банкир был задержан в прошлом году во Франции. Казахстан настаивает на экстрадиции Аблязова, топ-менеджеру заочно предъявлено обвинение в финансовых нарушениях на сумму около 5 миллиардов долларов. Кроме того, выдачи Аблязова добиваются Россия и Украина.

