ФСБ сообщила о ликвидации двух подозреваемых в подготовке терактов в России

фото: ТАСС/Виталий Невар

ФСБ России сообщило о ликвидации во Владимирской области двух подозреваемых в подготовке терактов на территории России, сообщает телеканал "Москва 24".

Отмечается, что подозреваемые – граждане одной из стран Среднеазиатского региона. Молодые люди 1991 и 1987 года рождения состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций и проявляли интерес к технологии изготовления самодельных взрывных устройств.

На месте проведения операции по ликвидации преступников обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

