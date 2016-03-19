Расследование причин авиакатастрофы в Ростове займет два месяца

Окончательные причины трагедии установит следствие

Расследование причин крушения Boeing в Ростове-на-Дону займет около двух месяцев. Соответствующее заявление распространил Следственный комитет России.

На данный момент рассматриваются три основные причины трагедии: ошибка пилотов, техническая неисправность самолета и плохие погодные условия.

Большинство экспертов, опрошенных телеканалом "Москва 24" склоняются к мысли, что экипаж потерпевшего крушение лайнера допустил ряд ошибок.

Ответ на вопрос о причинах аварии смогут дать "черные ящики" Boeing. Они уже обнаружены и отправлены на расшифровку.

В Ростове-на-Дону разбился пассажирский Boeing-737-800

Авиакатастрофа Boeing-737-800 произошла в ростовском аэропорту в ночь на 19 марта. Самолет возвращался из Дубая. На борту находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они погибли. Самолет принадлежал авиакомпании Flydubai.

Сообщается, что количество погибших могло быть и больше – разбившимся рейсом должны были вылететь 140 человек. Однако большинство потенциальных пассажиров не полетели в Ростов этим рейсом.

МЧС России в связи с катастрофой открыло горячую линию: 8 (800) 775-17-17.