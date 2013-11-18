Форма поиска по сайту

18 ноября 2013, 04:17

Происшествия

Найти причины авиакатастрофы в Казани помогут специалисты из США

Boeing поможет в расследовании авиакатастрофы в Казани

Национальный совет США по безопасности на транспорте отправит своих специалистов в Россию для оказания помощи в расследовании авиакатастрофы, произошедшей в Казани. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Ранее еще одна американская организация выразила готовность помочь России в расследовании: компания Boeing согласилась предоставить техническую информацию о самолете.

Борт Boeing-737 разбился в воскресенье в международном аэропорте "Казань". Все находившиеся в салоне пассажиры и члены экипажа погибли. Трагедия унесла жизни старшего сына президента Татарстана Ирека Минниханова и главы УФСБ республики Александра Антонова. Также на борту находились двое детей.

