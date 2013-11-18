Найти причины авиакатастрофы в Казани помогут специалисты из США

Национальный совет США по безопасности на транспорте отправит своих специалистов в Россию для оказания помощи в расследовании авиакатастрофы, произошедшей в Казани. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".
Ранее еще одна американская организация выразила готовность помочь России в расследовании: компания Boeing согласилась предоставить техническую информацию о самолете.
Борт Boeing-737 разбился в воскресенье в международном аэропорте "Казань". Все находившиеся в салоне пассажиры и члены экипажа погибли. Трагедия унесла жизни старшего сына президента Татарстана Ирека Минниханова и главы УФСБ республики Александра Антонова. Также на борту находились двое детей.