Фигурант дела о коррупции в полиции Москвы признал вину и дал показания

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Бывший следователь Виктор Рубашкин признал вину по делу о получении взятки сотрудниками главного следственного управления ГУ МВД по Москве. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".

По данным издания, Рубашкин поначалу отказывался от дачи показаний. Однако фигурант дела неожиданно изменил свою позицию, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве. Между тем, суд по ходатайству следствия изменил бывшему следователю и меру пресечения – с содержания под стражей на домашний арест.

Два других фигуранта расследования продолжают настаивать на своей невиновности. Речь о предполагаемом посреднике, совладельце нескольких крупных торговых центров Геннадии Манаширове, и экс-следователе Владимире Андриевском.