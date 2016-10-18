Форма поиска по сайту

18 октября 2016, 08:40

Происшествия

Фигурант дела о коррупции в полиции Москвы признал вину и дал показания

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Бывший следователь Виктор Рубашкин признал вину по делу о получении взятки сотрудниками главного следственного управления ГУ МВД по Москве. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".

По данным издания, Рубашкин поначалу отказывался от дачи показаний. Однако фигурант дела неожиданно изменил свою позицию, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве. Между тем, суд по ходатайству следствия изменил бывшему следователю и меру пресечения – с содержания под стражей на домашний арест.

Два других фигуранта расследования продолжают настаивать на своей невиновности. Речь о предполагаемом посреднике, совладельце нескольких крупных торговых центров Геннадии Манаширове, и экс-следователе Владимире Андриевском.

По версии следствия, с октября по ноябрь 2015 года Андриевский и Рубашкин, склоняли гражданина, подозреваемого в причастности к преступному сообществу, к передаче им взятки в размере двух миллионов рублей. За это полицейские пообещали прекратить в отношении него уголовное преследование.
следствие уголовные дела признания

