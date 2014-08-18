Мужчина обстрелял здание посольства Турции в Москве

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Мужчина утром 18 августа обстрелял из охотничьего ружья посольство Турции в Москве. В результате никто не пострадал, сообщил M24.ru представитель главка столичного МВД.

Неизвестный стрелял из двуствольного ружья по вывеске посольства с символикой страны. Мужчину задеражала охрана здания, после этого правонарушителя доставили в отделение полиции.

Личность задержанного устанавливается, пока мужчина не стал рассказывать о мотивах, которые побудили его начать стрельбу.

Напомним, ранее, в июне, посольство Украины в Москве закидали дымовыми шашками. Полиция задержала четверых хулиганов. Ими оказались активисты одной из незарегистрированных политических партий.