Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории стал фигурантом уголовного дела

Фото: m24.ru/Сергей Бобылев

СК возбудил уголовное дело в отношении экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба СК РФ.

Дело возбудили по результатам доследственной проверки. Поводом для нее стали опубликованные в СМИ интервью Родченкова, в которых он заявил о многочисленных нарушениях антидопинговых правил в российском спорте, в том числе и с его участием.

"Предварительно следствием установлено, что в связи с проведением расследования 09.12.2014 ВАДА направило во ФГУП АДЦ на имя директора Григория Родченкова письмо о том, чтобы все пробы, хранившиеся на тот момент во ФГУП АДЦ, собранные в течение последних трех месяцев, начиная с 10.09.2014, и полученные позднее, были заморожены и хранились в соответствии с установленной системой хранения до дальнейших указаний ВАДА. В письме также подчеркнуто, что в ближайшее время ВАДА направит очередные указания относительно дальнейших действий с этими пробами, и изложена просьба подтвердить в письменной форме получение данного письма сразу после его поступления", – сказал официальный представитель СК Владимир Маркин.

По его словам, ознакомившись с письмом, Григорий Родченков подтвердил ВАДА получение письма о хранении биопроб, заверив, что все образцы надежно хранятся.

12 декабря 2014 года Григорий Родченков, стремясь скрыть нарушения в своей деятельности, дал устное указание начальнику отдела регистрации и учета биопроб Кудрявцеву утилизировать 1437 хранившихся на тот момент во ФГУП АДЦ биопроб. По мнению следствия, это было сделано для того, чтобы сохранить за собой руководящую должность.

По словам Маркина, в тот же день сотрудники отдела утилизировали биопробы, выполняя указание Родченкова.

"Таким образом, по версии следствия, Родченков использовал свои полномочия вопреки законным интересам указанной выше организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, что повлекло существенное причинение вреда правам и законным интересам", – сказал официальный представитель СК.

Эти действия также нарушили указания ВАДА о хранении биопроб и Международного стандарта для лабораторий ВАДА. Это явилось основанием для возбуждения ВАДА Дисциплинарного производства в отношении лаборатории (ФГУП АДЦ) и лишения ее международной аккредитации.

"Также действиями Родченкова был причинен существенный вред охраняемым законом интересам государства - нарушение международных интересов Российской Федерации, причинение государству значительного репутационного ущерба, дискредитация антидопинговой политики государства, лишение международной аккредитации лаборатории (ФГУП АДЦ), созданной за счет средств федерального бюджета", – добавил Маркин.

В Следственном комитете ранее было возбуждено уголовное дело в отношении лиц, выполнявших в 2009-2013 годах управленческие функции в общественной организации "Всероссийская федерация легкой атлетики" (ВФЛА) по признакам злоупотребления полномочиями.