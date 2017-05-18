Обвинения по делу о теракте в Петербурге предъявили еще одному фигуранту

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Следователи предъявили обвинение по делу о взрыве в Санкт-Петербурге еще одному фигуранту. Мухамадюсуп Эрматов подозревается в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, обвиняемый был связан Акбаржоном Джалиловым. Эрматов уже частично признал свою вину.

Обвинение по аналогичным статьям Уголовного кодекса РФ были предъявлены Сайфилле Хакимову, Бахраму Эргашеву, Дилмуроду Муидинову, Ибрагимжону Эрматову, Аъзамжону Махмудову и Махамадюсуфу Мирзаалимову. Всего же по уголовному делу проходит 11 фигурантов.

Накануне по решению суда под арестом осталась подозреваемая Шохиста Каримова.