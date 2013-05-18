Устроившего дебош в самолете Сергея Кабалова доставили в Москву

Сергей Кабалов. Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 18 мая, в Москву из Смоленска доставили Сергея Кабалова, который в январе 2013 года устроил дебош в самолете, следовавшем рейсом Москва-Хургада. Сейчас он готовится для передачи следственным органам СК России для проведения с ним следственных действий.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, Кабалову будет предъявлено обвинение по статьям "покушение на угон воздушного судна" и "умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Как установило следствие, Кабалов закурил сигарету в туалете самолета. Стюард потребовал прекратить курить, и пьяный бизнесмен нанес ему удар. Кроме того, Кабалов проник в кабину пилотов и потребовал экстренной посадки на воду.

В Следственном комитете отмечают, что на данный момент допрошены все свидетели происшествия, которые дали подробные показания о его обстоятельствах. Также изучена и приобщена к материалам уголовного дела видеозапись того, как развивались события на борту А-320 компании "КогалымАвиа".

Кабалов был задержан на территории Белоруссии, где он скрывался более месяца. Белоруссия приняла решение экстрадировать объявленного в международный розыск дебошира. В апреле 2013 года Белоруссия передала Кабалова российской стороне.

Кабалову грозит до 12 лет лишения свободы.