Теракт в Петербурге раскрыли благодаря телефонным контактам смертника

Фото: ТАСС/Антон Тушин

Телефонные контакты смертника Акбаржона Джалилова, совершившего самоподрыв в метро Петербурга, выдали одного из предполагаемых организаторов теракта, пишет "Коммерсант".

Сотрудники ФСБ задержали Аброра Азимова 17 апреля у железнодорожного перехода в Одинцовском районе Московской области. Смертник Джалилов связался с Аброром Азимовым по телефону перед самоподрывом, пишет издание.

Его розыск велся в течение нескольких дней. В день задержания он приобрел пару новых сотовых телефонов и сим-карты. Активировав одну из них, Азимов предположительно и выдал свое местонахождение.

При задержании у Азимова нашли заряженный пистолет Макарова. 18 апреля суд изберет ему меру пресечения.

Теракт произошел в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля. Бомба взорвалась в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Взрывное устройство активировал смертник. В результате трагедии погибли 15 человек, около 50 получили ранения. Азимов стал девятым задержанным по делу. Кроме него в причастности к организации атаки подозревают восемь человек. Двое из них находятся в Москве, еще шестеро – в Петербурге.







